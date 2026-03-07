Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30’un altına düştüğünü ve kışa hazırlık amacıyla depolanan tüm gazın şubat ortasında tükendiğini açıkladı.
Avrupa’da doğal gaz krizi kapıda: Rus enerji şirketi Gazprom stok alarmı verdi
Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’daki doğal gaz depolarının doluluk oranının belirgin bir şekilde açıkladı. Şirket, kışa hazırlık amacıyla depolanan tüm gazın şubat ortasında tükendiğini ve şu anda önceki yıllardan kalan stoklardan çekim yapıldığını bildirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki depoların doğal gazı hızla tükettiği vurgulandı.
Açıklamada, Hollanda’daki yeraltı depolarının doluluk oranının yüzde 10’un altına indiğine dikkat çekilerek, “Avrupa genelinde doluluk oranı yüzde 30’un altına düştü. Kışa hazırlık için depolanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda, önceki yıllardan kalan stoklardan çekim yapılıyor” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımları sayesinde 2022’ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40’a kadar yükseltmişti.
Ancak yaptırımlar sonrası Gazprom, müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptırdı.
2024’te Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk eden şirket, 2021’de ise 201,7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapıyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği’ne gaz sevkiyatını durdurmak için hükümete gerekli talimatları verdi.