Avrupa’da doğal gaz fiyatları, artan ısınma talebine ilişkin endişeler ve ABD’deki güçlü fiyat rallisinin etkisiyle haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktı. Megavat-saat başına fiyatlar kısa süreliğine 40 Euro sınırını aştı.

Avrupa için gösterge niteliğindeki Hollanda TTF gaz kontratı, gün içinde 41,92 Euro’ya kadar yükseldikten sonra yüzde 0,6 artışla 39,45 Euro seviyesinde işlem görüyor. Kontrat, haftalık bazda ise yüzde 18 değer kazandı.

ING analistleri, Avrupa piyasasının soğuk hava koşulları ve düşük depolama seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ABD’deki arz endişelerinin Avrupa’ya LNG akışında olası kesintiler nedeniyle riskleri artırabileceğine dikkat çekti.

Önceki seansta şubat vadeli ABD doğal gaz fiyatları yüzde 25 yükselirken, analistler soğuk hava tahminleri ve AB gaz stoklarının yüzde 48,36 seviyesinde bulunması nedeniyle kısa vadede piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Ülkelere göre depolama oranları ise Almanya’da yüzde 40,54, Fransa’da yüzde 39,83, İtalya’da yüzde 63,26 ve Hollanda’da yüzde 34,05 olarak kaydedildi.