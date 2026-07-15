Avrupa Birliği (AB), dijital dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı şimdiye kadarki en kapsamlı adımı atmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yaş gruplarına göre sınırlandıracak yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. "Mesele çocukların sosyal medyaya erişip erişememesi değil; sosyal medyanın çocuklarımıza ne zaman ve nasıl erişebileceğidir" diyen von der Leyen, platformlara yaşa uygun katı kurallar getirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

HER 10 ÇOCUKTAN 6'SI RUHSAL SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Bu tarihi kararın arka planında, çocuk psikoloğu Dr. Jörg M. Fegert ile epidemiyolog Dr. Maria Melchior liderliğinde hazırlanan sarsıcı bir bilimsel rapor yer alıyor. Araştırma verilerine göre, Avrupa'daki çocuklar her gün ortalama 4 ila 6 saatini sosyal medyada geçiriyor. En dikkat çekici bulgu ise, çocukların yaklaşık yüzde 60'ının sosyal medya kullanımı nedeniyle dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları, depresyon, kaygı ve sosyo-duygusal gelişim problemleri yaşaması oldu. Uzmanlar ayrıca, 3 yaşın altındaki bebeklerin kesinlikle ekranla temas ettirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

13 YAŞ ALTINA "GÖZETİM" ŞARTI, GENÇLERE "SONSUZ KAYDIRMA" ENGELİ

Hazırlanan uzman raporunda, sosyal medya kullanımına yönelik şu somut çözüm önerileri sunuluyor:

13 Yaş Altı: Sosyal medya platformlarına yalnızca ebeveyn veya öğretmen gözetiminde, kısıtlı şekilde erişebilecekler.

13-18 Yaş Arası: Sosyal medyayı bağımsız kullanabilecekler ancak bağımlılığı tetikleyen "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) gibi algoritmik özelliklerin kapatıldığı özel sürüm platformlara erişebilecekler.

KÜRESEL SAVAŞ BÜYÜYOR: CEZALAR KAPIDA

Çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olan Avustralya, kuralları ihlal eden teknoloji şirketlerine uygulayacağı cezayı 99 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 68 milyon ABD doları) kadar yükseltti. Fransa, Almanya ve İspanya da benzer yasakları kendi iç hukuklarında değerlendirirken, Türkiye nisan ayında yürürlüğe koyduğu yasa ile 15 yaş altındaki gençlere yönelik sosyal medya kısıtlamasını resmileştirmişti.

Her ne kadar eleştirmenler çocukların yaşlarını sahte beyanlarla gizleyerek bu yasakları delebileceğini savunsa da, AB'nin atacağı bu adımın küresel ölçekte bir standart yaratması bekleniyor. Yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip olan ve bünyesinde 81 milyondan fazla 18 yaş altı birey barındıran Avrupa Birliği'nde bu yasanın geçmesi için 27 üye ülkenin ortak onayı gerekiyor. Komisyonun, kapsamlı müzakerelerin ardından yasa teklifini yaz aylarının hemen bitiminde resmi olarak sunması planlanıyor.