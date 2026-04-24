Fransa’da 6 ve 15 Nisan tarihlerinde kaydedilen meteorolojik veriler, kısa süre içinde yaşanan olağan dışı sıcaklık artışları nedeniyle incelemeye alındı. Météo-France, bazı sensörlerde fiziksel ya da dijital müdahale olasılığını dışlamadığını açıkladı.

GDH’ın derlediği habere göre, yetkililer, özellikle 15 Nisan’da sıcaklığın dakikalar içinde birkaç derece yükselip aynı hızla düşmesinin “meteorolojik olarak açıklanamayacak” bir durum olduğunu belirtti. Aynı gün nem oranında da sert düşüşler tespit edildi.

BAHİS PLATFORMLARIYLA BAĞLANTI ŞÜPHESİ

Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket üzerindeki işlemler oldu. Kullanıcıların, Paris’teki günlük en yüksek sıcaklık üzerine olağan dışı büyüklükte ve zamanlaması dikkat çeken bahisler yaptığı görüldü.

Platformun verilerini Météo-France’tan aldığı biliniyor. Bu durum, sensör verilerinin kasıtlı olarak manipüle edilmiş olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

YÜKSEK KAZANÇLI İŞLEMLER SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

6 Nisan’da bir kullanıcının yaklaşık 30 doların altında bir bahisle 13 bin 990 dolar kazanması dikkat çekti. Aynı hesap, farklı bir sıcaklık tahmininden de binlerce dolar gelir elde etti.

15 Nisan’da ise yalnızca 119 dolarlık bir bahisle 21 bin doların üzerinde kazanç sağlandığı bildirildi. Aynı gün işlem hacminin 500 bin doları aşması, piyasada olağandışı bir hareketliliğe işaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Météo-France, “otomatik veri işleme sistemine müdahale” şüphesiyle resmi suç duyurusunda bulundu. Kurum, ilk aşamada teknik arıza ihtimalini değerlendirdiklerini ancak tekrar eden anomalilerin şüpheleri artırdığını açıkladı.

Yetkililer, soruşturmanın hem teknik altyapı hem de olası dış müdahale ihtimallerini kapsayacağını belirtti.