Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 598,1 puandan işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.327 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.478 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 44.337 puandan işlem görüyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.120 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 7.940 puana çıktı.Küresel piyasalarda Orta Doğu çatışmalarının üçüncü haftasına girmesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına ilişkin riskler yatırımcıların ana gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaza yönelik kaygılar, Brent petrolün yeniden 103 doların üzerine çıkmasına yol açarken bu durum Avrupa borsalarında enflasyon baskısının devam edebileceği endişesini artırdı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa ekonomisinde büyüme beklentilerini zayıflattığını, aynı zamanda fiyat baskıları nedeniyle para politikası belirsizliğini yükselttiğini vurguladı.Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının izlenecek olması da piyasalardaki temkinli havayı güçlendiriyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçen hafta rekor seviyede stratejik petrol rezervi salımının piyasaya kısa vadeli rahatlama sağladığı, ancak enerji arzındaki yapısal riskleri gidermeye yetmediği belirtiliyor.

Analistler, günün kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerle petrol fiyatlarının takip edileceğini, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını ifade etti.



