Avrupa’da bir köy bedavaya veriliyor: Almak isteyen bu şartı yerine getirecek

Bedava ama önemli bir şartı var

Köy için satış bedeli 0 euro olarak belirlense de alıcı hiçbir masraf yapmadan mülk sahibi olamayacak. Resmi devir işlemlerinin giderlerinin karşılanması ve köydeki binaların restorasyon maliyetlerinin üstlenilmesi gerekiyor.