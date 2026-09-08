İspanya’nın Galiçya bölgesindeki O Ribeiro yerleşiminde bulunan terk edilmiş bir köy, sembolik olarak 0 euro bedelle satışa çıkarıldı. Yerel yönetim, uzun süredir nüfus kaybeden bölgeyi yeniden canlandıracak bir yatırımcı arıyor.
Avrupa’da bir köy bedavaya veriliyor: Almak isteyen bu şartı yerine getirecek
İspanya’da yıllar önce terk edilen 12 evlik köy, sembolik olarak 0 euro bedelle yeni sahibini arıyor. Yaklaşık 15 bin metrekarelik araziyi de kapsayan yerleşimi devralmak için para ödenmeyecek ancak alıcının yerine getirmesi gereken önemli şartlar bulunuyor.Kaynak: Diğer
İçinde 12 ev bulunuyor
Satışa çıkarılan yerleşimde 4’ü iki katlı olmak üzere toplam 12 bakıma muhtaç ev bulunuyor. Köydeki yapıların uzun süredir kullanılmaması nedeniyle kapsamlı bir restorasyona ihtiyaç duyuluyor.
15 bin metrekarelik arazi de dahil
Yeni sahibine devredilecek alan yalnızca evlerden oluşmuyor. Yaklaşık 1,5 hektar, yani 15 bin metrekarelik arazi de kompleksin içerisinde yer alıyor.
Bedava ama önemli bir şartı var
Köy için satış bedeli 0 euro olarak belirlense de alıcı hiçbir masraf yapmadan mülk sahibi olamayacak. Resmi devir işlemlerinin giderlerinin karşılanması ve köydeki binaların restorasyon maliyetlerinin üstlenilmesi gerekiyor.
Tarihi kalıntılar da bulunuyor
Yerleşimde evlerin yanı sıra taş yapı kalıntıları, su kuyuları ve tarihi köprüler de bulunuyor. Bölgenin restore edilerek ekoköy, turizm tesisi veya rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi seçenekler arasında.
Köyün neden terk edildiği ortaya çıktı
Tarihi Kral Yolu üzerinde bulunan köy, 1950’li yıllarda Freira Barajı’nın yapılmasının ardından yükselen su seviyesi nedeniyle kademeli olarak boşaltıldı. Yeni projeyle yerleşimin yeniden hayata döndürülmesi ve bölgedeki kırsal nüfus kaybının azaltılması hedefleniyor.