Avrupa’da sürücüsüz araç teknolojisinde önemli bir adım Hollanda’dan geldi. Ülke, Tesla’nın otonom sürüş özelliğine sahip araçlarının kamuya açık yollarda kullanımına izin veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Araç ve yol güvenliğinden sorumlu RDW’nin onayıyla birlikte Tesla sürücüleri, belirli şartlar altında direksiyona sürekli temas etmeden trafikte ilerleyebilecek.
Avrupa’da bir ilk: Sürücüsüz Tesla Hollanda’da trafiğe çıktı
Avrupa’da ilk kez sürücüsüz Tesla aracın trafiğe çıkmasına izin verildi. Hollanda, Tesla’nın “Full Self-Driving” sistemine kamu yollarında kullanım izni vererek Avrupa’da bir ilke imza attı.Derleyen: Tuğçenur Acar
Cumartesi itibarıyla Tesla’nın “Full Self-Driving” (Tam Otonom Sürüş) sistemi resmi olarak devreye alındı. Bu teknoloji sayesinde araç; hızlanma, frenleme ve direksiyon kontrolünü kendi başına gerçekleştirebiliyor. Ancak Tesla, sistemin tamamen bağımsız bir sürüş sağlamadığını özellikle vurguluyor.
Şirketin açıklamasına göre sistem, sürücünün dikkatinin dağıldığını algıladığında uyarı veriyor. Bu uyarıya yanıt verilmemesi durumunda ise sistem kendini devre dışı bırakıyor. Bu da sürücünün araç üzerindeki sorumluluğunun devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.
SÜRÜCÜ HER AN KONTROLE HAZIR OLMALI
RDW de benzer şekilde, bu teknolojinin bir “sürüş destek sistemi” olduğunun altını çizdi. Kurum, direksiyon başındaki kişinin her an aracı kontrol edebilecek durumda olması gerektiğini belirtti.
Yetkililer, sistemin hem test pistlerinde hem de gerçek trafik koşullarında kapsamlı şekilde denendiğini açıkladı. Ayrıca sürücü dikkatinin kaybolmasının sistem tarafından kabul edilmediği özellikle vurgulandı.
TESLA’DAN GÜVENLİK VE KONFOR MESAJI
Tesla ise bu teknolojinin özellikle yoğun şehir trafiğinde sürücünün yükünü hafifleteceğini savunuyor. Şirket, sistemin stresli sürüş anlarını azaltmayı ve genel güvenliği artırmayı hedeflediğini ifade ediyor. Ayrıca olası sürüş hatalarının en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
ABD SÜRÜMÜNDEN FARKLI
RDW, Hollanda’da kullanılan sistemin ABD’deki versiyonla birebir aynı olmadığını da açıkladı. ABD’de uzun süredir kullanılan “Full Self-Driving (Supervised)” sistemi zaman zaman trafik ihlalleri ve kazalarla gündeme gelmişti.
Hollanda’da ise farklı yazılım versiyonlarının kullanıldığı ve bu nedenle doğrudan bir karşılaştırma yapılamayacağı ifade ediliyor.
AVRUPA GENELİNE YAYILABİLİR
Verilen izin, “trafikte kullanım onayı” kapsamında gerçekleştirildi ve sistemin yasal olarak yollarda kullanılmasının önü açıldı. Tesla’nın önümüzdeki süreçte bu özelliği araçlara kablosuz güncellemelerle sunması bekleniyor. Ancak kullanıcıların bu hizmet için ek ücret ödemesi gerekecek.
Hollanda’nın verdiği bu onayın, ilerleyen dönemde Avrupa Birliği genelinde de uygulanabileceği değerlendiriliyor. RDW’nin süreci Avrupa Komisyonu’na taşıması ve ardından üye ülkelerin oylama yapması bekleniyor. Çoğunluk sağlanması halinde sistem tüm Avrupa’da kullanılabilecek.