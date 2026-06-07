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Avrupa mobil operatör pazarında dengeleri tamamen değiştirecek stratejik bir ortaklık kuruldu. Fransa'nın üç iletişim devi, güçlerini birleştirerek pazarı yeniden şekillendirecek ve rekabet ortamını baştan aşağı yenileyecek devasa bir birleşme adımına imza attı. Teknoloji dünyasının kilitlendiği bu operasyon, şimdi rekabet kurullarının onayını bekliyor.

20,35 MİLYAR EUROLUK VARLIK ÜÇ ŞİRKET ARASINDA BÖLÜŞÜLECEK

GZT'de yer alan habere göre İmzalanan resmi anlaşma çerçevesinde, Altice France bünyesindeki SFR’nin tüm varlıkları alıcı konsorsiyumu oluşturan üç firma arasında paylaştırılacak.

Aslan Payı Bouygues'un: Satın almada en büyük payı yüzde 52 ile Bouygues Telecom alacak.

Konsorsiyumda Free-iliad Group %27, Orange ise yüzde 21 oranında hisse sahibi olarak yer bulacak.

Toplam 23,44 milyar dolar (20,35 milyar euro) büyüklüğündeki bu devasa satın alma hamlesi, alıcı şirketlerin pazardaki hakimiyet alanlarını ve finansal konumlarını radikal şekilde güçlendirecek.

PİYASADA BÜYÜK DARALMA: OPERATÖR SAYISI ÜÇE DÜŞÜYOR

Bu devasa satın alma hamlesinin resmi kurumlar ve regülatörler tarafından onaylanıp tamamen tamamlanması durumunda, Fransa pazarındaki mobil operatör sayısı 4'ten 3'e inecek.

Sektör uzmanları, bahsi geçen birleşmenin Avrupa Birliği (AB) rekabet otoriteleri açısından son derece kritik ve zorlu bir sınav olacağını vurguluyor. Pazardaki tekelleşme, oyuncu sayısının azalması ve rekabetin daralmasına yönelik AB'nin takınacağı tavır, küresel telekom pazarının geleceğini de belirleyecek.

HEDEF 2027: İŞÇİYE 2029’A KADAR KOLTUK GARANTİSİ

Fransa'yı ve Avrupa'yı sallayan satın alma işlemlerinin 2027 yılının ikinci yarısında tamamen tamamlanması hedefleniyor. Sürecin ilerleyişinde düzenleyici kurumlardan gelecek onaylar belirleyici rol üstlenecek.

Öte yandan, birleşmenin ardından yaşanabilecek işten çıkarma dalgasına karşı şirketlerden hamle geldi. Üç dev firma, SFR bünyesinde çalışan mevcut personelin 2029 yılına kadar görevlerinde kalacağını ya da grup içinde alternatif pozisyonlarda istihdam edilmeye devam edileceğini ortak bir açıklamayla duyurdu.