Avrupa Yakası’nın efsane Makbule’si Hasibe Eren, yıllar sonra Gülse Birsel ve Engin Günaydın hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Avrupa Yakası’nın Makbule’si Hasibe Eren’den Gülse Birsel ve Engin Günaydın itirafı
Avrupa Yakası’nın unutulmaz Makbule’si Hasibe Eren, yıllar sonra dikkat çekici bir itirafta bulundu. Ekranda 2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Avrupa Yakası’nın kahkahası ve kulis sırları hâlâ bitmiyor.
Dizide sahnelerin birebir ezberlendiğini, Engin Günaydın’ın ise doğaçlamayla komediyi zirveye taşıdığını açıkladı.
Avrupa Yakası’nın unutulmaz Makbule’si Hasibe Eren, yıllar sonra dikkat çekici bir itirafta bulundu. Ekranda 2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Avrupa Yakası’nın kahkahası ve kulis sırları hâlâ bitmiyor.
Bir döneme damga vuran yapım, renkli karakterleri ve dönemin yıldız oyuncularıyla birleşince ortaya unutulmaz bir komedi şaheseri çıkmıştı. Aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ keyifle açıp izlediğimiz dizilerden biri olması da şaşırtıcı değil.
Makbule karakteriyle ikonikleşen Hasibe Eren, hem senarist hem başrol Gülse Birsel hem de dizideki partneri Engin Günaydın hakkında samimi açıklamalar yaptı.
“SAHNELERİ BİREBİR EZBERLEYİP OYNARIZ”
Hasibe Eren, “Gülse Birsel’in işlerinde herkes çok doğaçlama var sanıyor ama öyle değil. Sahneleri birebir ezberleyip oynarız çünkü o şaka öyle çalışıyordur.” dedi.
“ENGİN GÜNAYDIN BİREBİR EZBER YAPAMAZ”
“Engin Günaydın birebir ezber yapamaz. Ama o noktada bir şeyler katar ve çok daha komik bir şey çıkarır. O anlarda karşısında durmak çok zor. Gülmekten perişan olursun.” açıklamasında bulundu.
HASİBE EREN KİMDİR?
Hasibe Eren (tam adı Hasibe Özlem Eren), 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlıdır. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti.
İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Ardından aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programını tamamladı.
Oyunculuğa 1990'ların sonunda adım attı. İlk büyük tanınırlığını 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisiyle kazandı.
Oyunculuğa 1990'ların sonunda adım attı. İlk büyük tanınırlığını 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisiyle kazandı.
Kariyeri boyunca birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer aldı. Öne çıkan diğer işleri arasında Yalan Dünya dizisindeki Gülistan karakteri, Anlat İstanbul filmi ve çeşitli tiyatro oyunları sayılabilir.
1996'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çocuk eğitim biriminde görev yapıyor. Ayrıca bazı filmlerde oyuncu koçluğu da yaptı.
2001 yılında Toğay Kılıçoğlu ile evlendi, 2007'de boşandılar. Evliliğinden çocuğu yoktur.
2001 yılında Toğay Kılıçoğlu ile evlendi, 2007'de boşandılar. Evliliğinden çocuğu yoktur.
2001 yılında Toğay Kılıçoğlu ile evlendi, 2007'de boşandılar. Evliliğinden çocuğu yoktur.