Dünya'nın uydusunda bir gece döngüsünün yaklaşık 15 Dünya günü sürmesi, Güneş ışığından mahrum kalan elektronik ekipmanların aşırı soğuk nedeniyle zarar görmesine sebep oluyordu. ESA tarafından geliştirilen OASIS (Outpost for Advanced Scientific Investigation Station) sistemi, Ay gündüzünde depoladığı güneş enerjisini uzun geceler boyunca bağlı cihazlara aktaracak. Sistem, Ay gündüzünde en az 75 W, dondurucu gecelerde ise 15 W sürekli elektrik sağlayarak cihazların donmasını engelleyecek ve iletişim ile veri depolama altyapısı da sunacak.

Ortak bir enerji altyapısının kurulması sayesinde keşif araçlarının ağır bataryalar veya karmaşık koruma sistemleri taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak. Apollo programındaki ALSEP konseptinin robotik versiyonu olarak tasarlanan OASIS'in ilk aşamada Argonaut Ay iniş aracı ve Moonlight iletişim ağıyla yüzeye taşınması planlanıyor. Gelecekte geliştirilecek sürümlerinin ise Ay gezginleri için dondurucu gecelerde sığınabilecekleri bir garaj görevi üstlenmesi bekleniyor.