Belçika’nın Limburg bölgesinde 1968 yılında Türk işçileri tarafından kurulan FC Anadol, sezonun son haftasında deplasmanda KVV Heusden-Zolder’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla kulüp, tarihinde ilk kez Bölgesel 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

TARİHİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Mücahit Ulupınar, Emre Erciyas ve Murat Bayraktar’ın golleriyle gelen galibiyette FC Anadol, iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan net skorla ayrıldı. Bu sonuçla kulüp, bulunduğu ligde şampiyon olarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

BAŞKAN TERCAN: “BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Atila Tercan, hedeflerinin bitmediğini vurguladı. Tercan, “Bu bizim hedefimizdi ama kesinlikle nihai hedefimiz değil. Baskı büyüktü ancak takımımız karakterini ortaya koydu” dedi.

Başkan Tercan ayrıca bu başarının yalnızca sportif bir sonuç olmadığını, Belçika’daki Türk toplumu için de önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Kuruluşumuzdan bu yana ilk kez bu başarıyı yaşadık. İki yıl playoff oynayıp çıkamamıştık ama bu yıl şampiyon olduk. Yeni ligimize adapte olmak ve tesisleşmek hedeflerimiz arasında. Heusden-Zolder halkının maddi ve manevi desteği çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPLUMUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Yaklaşık 1200 futbolseverin takip ettiği karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Son düdükle birlikte meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi ve Türk bayraklarıyla kutlamalar uzun süre devam etti.

Belçika’daki Türk toplumu, sosyal medya ve yerel dernekler üzerinden şampiyonluğu “tarihi bir başarı” olarak değerlendirerek takımı tebrik etti.

Başkan Yardımcısı Engin Özdemir ise, “Bu sadece bir şampiyonluk değil, inancın, birliğin ve emeğin zaferidir” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“FC ANADOL BİZİM KİMLİĞİMİZ”

Eski futbolculardan Taner İkiz ise maçın hakemine tepki gösterirken, kulübün kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı: “FC Anadol bize nereden geldiğimizi unutmadan güçlü durmayı öğretti.”

Kulübe uzun yıllar hizmet eden Hüseyin Dönmez de bu başarının büyük bir gurur olduğunu belirterek, emeği geçen tüm futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.