Britanya ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanan yaz saati, Türkiye’nin sabit saat dilimiyle birleşince farklar daraldı ve günlük rutinlerde yeni bir düzen ortaya çıktı.

Orta Avrupa zaman dilimindeki Almanya’da yerel saatle 02.00’de saatler 03.00’e alındı. Böylece Almanya ile Türkiye arasındaki fark bire, Britanya ile Türkiye arasındaki fark ise ikiye indi. Gün ışığından daha verimli yararlanmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, 25 Ekim’de sona erecek ve saatler yeniden bir saat geri alınacak.

TÜRKİYE’NİN KALICI YAZ SAATİ

Türkiye ise 2016 yılından beri kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu’nun 7 Eylül 2016 tarihli kararıyla yaz saati yıl boyu geçerli kılındı ve 30 Ekim 2016’da saatler geri alınmadı. O günden itibaren ülke UTC artı üç zaman diliminde sabit kaldı. Artık her yıl Mart ve Ekim aylarında saat ileri geri oynatılmıyor. Bu karar enerji tasarrufu amacıyla alınmıştı ancak kış aylarında sabahların daha karanlık başlaması nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Uygulama 2026 itibarıyla onuncu yılını dolduruyor ve hala yürürlükte.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARTIŞMALAR VE SONUÇSUZ KALAN ÖNERİ

Avrupa Birliği tarafında da benzer tartışmalar yaşanıyor. Avrupa Komisyonu Eylül 2018’de saat değişikliği uygulamasına son verilmesini önermiş, Avrupa Parlamentosu da bu öneriyi desteklemişti. Ancak üye ülkeler arasında net bir anlaşma sağlanamadığı için uygulama devam etti. Türkiye’nin kalıcı tercihi, Avrupa’nın yaz aylarında Türkiye’ye yaklaşmasına zemin hazırlarken kış aylarında fark yeniden açılıyor.