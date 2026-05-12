Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkeler arasındaki askeri uyumsuzluğun Avrupa’nın stratejik özerkliğini zayıflattığına dikkat çekti. Kallas, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve sanayi temsilcilerinin katıldığı zirvede, savunma harcamalarının verimliliğini sorguladı.

"UYUMSUZ PROJELER" SORUNU

Kallas’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, üye devletlerin kendi başına yürüttüğü savunma projelerinin birbiriyle eşleşmemesi oldu. Yüksek Temsilci, bu durumu aşmak için üye ülkeleri hem ortak tedarik hem de inovasyon alanında daha sıkı bir işbirliğine zorlayacaklarının sinyalini verdi. Kallas’a göre ciddi miktarda finansman sağlanmasına rağmen, sanayinin üretim hızının beklentilerin altında kalması en büyük engel.

UKRAYNA’YA 90 MİLYAR AVROLUK CAN SUYU

Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan Ukrayna konusunda, Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov da masada yer alacak. Görüşmelerin odağında, Ukrayna’ya yönelik 90 milyar avroluk kredinin operasyonel hale getirilmesi bulunuyor. Kredinin, cephedeki acil ihtiyaçları karşılayacak şekilde nasıl hızla realize edileceği karara bağlanacak.

ORTA DOĞU VE KIZILDENİZ: YENİ MİSYONLAR YOLDA MI?

Kallas, bölgedeki jeopolitik risklere karşı AB’nin daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı:

Lübnan: Yıl sonunda görev süresi dolacak olanLübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL’in yerine, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyecek tamamen yeni bir Avrupa misyonu oluşturulması fikri tartışmaya açıldı.

Kızıldeniz: Husilerin saldırılarına karşı yürütülen Aspides Misyonu'nun yetki alanının genişletilmesi ve daha fazla gemi tahsis edilerek güçlendirilmesi gündemde.