18 Mayıs 2026 Pazartesi
Avrupa şampiyonu yurda döndü: Davul zurna eşliğinde büyük karşılama

Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 61 kiloda altın madalya kazanan Özdenur Özmez, finalde Bulgar rakibi Andrea Niseva’yı 20. saniyede tuş ederek Avrupa şampiyonu oldu. Memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde davul zurna ve konvoyla coşkuyla karşılandı.

Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 61 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Özdenur Özmez, memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde vatandaşlar tarafından davul zurnayla karşılandı.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Özdenur Özmez, finalde Bulgar rakibi Andrea Niseva’yı 20. saniyede tuş ederek büyük bir başarıya imza attı.

Altın madalyayla yurda dönen genç güreşçi için memleketi İskilip’te karşılama programı düzenlendi. Davul ve zurna eşliğinde karşılanan Özmez, oluşturulan araç konvoyuyla ilçe merkezine giriş yaptı.

İskilip Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, milli sporcuyu alkışlarla karşıladı. Karşılama programına İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

Avrupa şampiyonu Özdenur Özmez’e çiçek takdim edilirken, ilçe halkı genç sporcunun başarısını büyük bir coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA
