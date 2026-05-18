Özdenur Özmez ve milli antrenör Adem Uysal, şampiyonadan dönüşlerinde İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

İskilip Belediyesi önünde gerçekleşen karşılama töreninde Belediye Başkanı Çizikci, 61 kiloda mindere çıkan Özmez’in Bulgar rakibi Andrea Niseva’yı karşılaşmanın 20. saniyesinde tuşla mağlup ederek altın madalya kazanmasını tebrik etti ve çiçek takdim etti.

Çizikci, final müsabakalarında en hızlı tuşla galibiyet alan sporcu olan Özdenur Özmez’i başarılarından dolayı kutlayarak, kariyerinde devam eden başarılarının sürmesini temenni etti.