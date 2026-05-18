Turgutlu Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Nehir Özcan, okulunda öğretmenleri ve arkadaşlarının hazırladığı Türk bayraklı ve çiçekli sürprizle karşılandı.

Başarısının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek kendisini karşılayan herkese teşekkür etti.

Şampiyonaya yoğun bir tempoyla hazırlandığını söyleyen Özcan, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti. Her iki kolda da şampiyonluğa ulaştığını dile getiren genç sporcu, antrenörüne, öğretmenlerine ve arkadaşlarına desteklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi. En büyük hedeflerinin ise dünya şampiyonasında da önemli bir derece elde etmek olduğunu vurguladı.

Okul müdürü Cevdet Özçetin de başarılı öğrenciyi yarım altınla ödüllendirdi. Özçetin, Nehir Özcan’ın elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, dünya şampiyonasından da şampiyonlukla dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Milli sporcu Nehir Özcan’ın, 9 Ekim 2026 tarihinde Hindistan’da düzenlenmesi planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele edeceği öğrenildi.