Milli okçu Hazal Burun, uluslararası arenada elde ettiği başarıların ardından yeni hedefleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, haziran ayında yine Antalya'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası 3. Ayak yarışlarında podyumun en üst basamağını hedefliyor.

"ADIM ADIM ÇALIŞIYOR VE TER DÖKÜYORUZ"

Kariyerindeki gelişim sürecini anlatan Hazal Burun, geçmişte kendisine verdiği sözleri tutmanın gururunu yaşadığını belirtti. Başarılı sporcu, şampiyonluk yolculuğunu şu sözlerle aktardı:

"2024 Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde üçüncü olmuştum. O zaman kendime 'Bir sonraki şampiyonada birinci olacaksın' demiştim ve şimdi bu madalyayı kazandım. Adım adım çalışıyoruz, ter döküyoruz ve bunun karşılığını almak çok gurur verici."

Dünya Kupası 3. Ayak yarışlarında da en iyi performansını sergilemek istediğini vurgulayan Burun, en büyük hayali olan Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için motivasyonunun tam olduğunu ifade etti.

"ÇOK FAZLA EMEK VERİYORUZ"

Başarıya ulaşmak için günün neredeyse tamamını antrenmanlarla geçirdiklerini belirten milli okçu, takım olarak yüksek bir inanca sahip olduklarını dile getirdi. Emeklerinin karşılığını alacağına inandığını söyleyen Burun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sevilen her iş biraz yorucu oluyor. Sevdiğimiz işe emek verdiğimiz ve bunun karşılığını aldığımız zaman bizim için çok büyük mutluluk. Çok fazla emek veriyoruz ve karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Olimpiyatlarda da altın madalya almak istiyorum ve bunun için de çok çalışıyoruz. Çok iyi bir takımız ve ilerisi için de daha iyi olacağımıza eminim."

"DIŞ ETKENLERE RAĞMEN MÜCADELEYE DEVAM"

Okçuluk sporunun yüksek konsantrasyon gerektirdiğini ve anlık değişimlerden etkilenebildiğini hatırlatan Hazal Burun, yarışma atmosferindeki zorluklara da değindi. Hedefinin her zaman birincilik olduğunu belirten milli sporcu, şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:

"Çok hassas müsabakalarımız oluyor. Elimizden gelen her mücadeleyi veriyoruz ama bazen bizden kaynaklı olmayan rüzgar ile alakalı veya o an heyecanını kontrol edememekten dolayı sorun yaşayabiliyoruz. Her şeye rağmen olumsuzlukları bir kenara bırakıp çok iyi mücadele etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."