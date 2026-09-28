Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda 120 kilogram kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Mikail Zaloğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

14–17 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Panagyurishte şehrinde gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Şampiyonada 120 kilogram kategorisinde mücadele eden Mikail Zaloğlu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

Elde ettiği başarının ardından antrenörü Serkan Can ile birlikte İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret eden Zaloğlu, şampiyona sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Demir, Avrupa Şampiyonu Mikail Zaloğlu ile antrenörü Serkan Can’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.