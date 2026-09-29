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Kaynak: AA

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda kadınlar +80 kiloda mücadele eden 19 yaşındaki Havvanur Kethüda, organizasyonu altın madalyayla tamamladı. Milli sporcu, şampiyonanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kethüda, bokstan önce basketbolla ilgilendiğini ve 16 yaşına kadar bu branşta spor yaptığını ifade etti. Genç sporcu, ailesinin yanı sıra antrenörlerinin yönlendirmesiyle boksa geçiş yaptığını aktardı.

Boksa ilk başladığında antrenmanlardan kaçtığını ve bu sporu yapamayacağını düşündüğünü belirten Havvanur, zamanla elde ettiği başarıların kendisini boksa bağladığını ifade etti.

Türkiye şampiyonluğunun ardından yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olduğunu anlatan Havvanur Kethüda, daha sonra Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) geldiğini ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettiğini kaydetti.

Havvanur, 2024'te gençler kategorisinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler kazandığına işaret ederek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. 'Ben bu sporu yapacağım.' dedim." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM ÖNCELİKLE BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Bu yıl gençlerde Türkiye ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığını aktaran Havvanur Kethüda, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda üç maça çıktığını belirtti.

Havvanur, organizasyonda Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan rakipleriyle karşılaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Orada şampiyonamız 12 gün sürdü. Üç maça çıktım. Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan rakiplerle maç yaptım. Şampiyon oldum. En zor rakibim Polonya'ydı. İlk maçımı verdim. İkinci maçımı nakavtla aldım."

Şampiyonanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını dile getiren Havvanur Kethüda, görüşmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Genç sporcu, bundan sonra her zaman altın madalya kazanmak istediğine dikkati çekerek, "Hedefim öncelikle büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Olimpiyat hedefim de var. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte her zaman altın madalya alarak ülkeme dönmek isterim." diye konuştu.

"HAVVANUR'UN DÜNYA ŞAMPİYONASINDA DA ALTIN MADALYA KAZANMASINI HEDEFLİYORUZ"

TOHM ve Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Muhammet Çat, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını belirterek, Havvanur Kethüda'nın genç ve tecrübesiz olmasına rağmen rakiplerine karşı kendinden emin bir performans sergilediğini söyledi.

Havvanur'un Avrupa şampiyonluğunun ardından gelecek yıl Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda seribaşı olacağını aktaran Çat, bunun önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Çat, önlerindeki 6-7 aylık hazırlık dönemini iyi değerlendirerek Havvanur Kethüda'nın Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.