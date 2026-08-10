Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Muay Thai Elit Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Melis Nazlıcan Talın, şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada başarısını Sedat Peker'e armağan etti.

Talın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli ve değerli reis Sedat Peker abicim. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Muaythai Elit Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Motivasyonumdaki en büyük destek sizin Türk gençlerine sahip çıkışınızdır. Rabbim sizi her zaman var etsin. Galibiyetimi Türk milletine ve size armağan ediyorum."



MADDİ DESTEK SAĞLANDI

Şampiyonluk mesajının ardından Melis Nazlıcan Talın'a Sedat Peker tarafından maddi destek gönderildiği açıklandı.

Talın, desteğin kendisine ulaştığını belirterek yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Sedat Peker abicim, göndermiş olduğunuz 50 bin TL ödülüm elime ulaştı. Bu büyük desteğinizden dolayı size çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu desteğiniz benim için sadece maddi bir yardım değil, Türk milletinin Türk evladına sahip çıkışınızın bir göstergesidir. Emeğe ve mücadeleye verdiğiniz değerin çok anlamlı bir göstergesidir."

"HEDEFLERİME DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEĞİM"

Talın, aldığı desteğin antrenmanlarına daha rahat odaklanmasını sağlayacağını belirterek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Artık antrenman yaparken geçim sıkıntısı düşünmeden, bütün enerjimi hedeflerime ve başarılarıma vereceğim. Sayenizde daha huzurlu, mutlu ve güçlü bir şekilde çalışacak, hedeflerime emin adımlarla ilerleyeceğim."

"HER BAŞARIMDA İSMİNİZİ ANACAĞIM"

Milli sporcu, paylaşımının sonunda Sedat Peker'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra elde edeceğim her başarıda sizin isminizi anacak, Türk evlatlarına sahip çıkışınızı ve bana verdiğiniz bu büyük desteği her fırsatta dile getireceğim. Vefanızı ve iyiliğinizi asla unutmayacağım. Allah sizden razı olsun saygıdeğer Sedat Peker abicim, hakkınızı helal edin, ellerinizden öpüyorum."

Not: Gönderdiğiniz son metinde destek miktarı 50 bin TL olarak yer alıyor. Önceki mesajınızda ise 500 bin TL ifadesini kullanmıştınız. Haberde çelişki olmaması için hangi tutarın doğru olduğunu netleştirmeniz gerekir.