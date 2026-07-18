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Avrupa Konseyi’nin cezaevleri ve denetimli serbestlik sistemine ilişkin yayımladığı rapor, Türkiye’nin infaz sistemindeki konumunu bir kez daha gündeme taşıdı. “Avrupa’da Denetimli Serbestlik ve Hapishaneler 2025: Space II” raporuna göre Türkiye, toplam ceza infaz nüfusunda Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

ZİRVEDE YER ALDI

31 Ocak 2025 verilerine göre Türkiye’de 392 bin 456 mahpus ve 424 bin 317 denetimli serbestlik altındaki kişi bulunuyor. Böylece toplam ceza infaz nüfusu 816 bin 773’e ulaştı.

Her 100 bin kişiye düşen 953,5 kişilik oranla Türkiye, Avrupa Konseyi ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi Polonya, Gürcistan ve Arnavutluk takip etti. Listenin en alt sıralarında ise İsviçre, İzlanda ve Finlandiya yer aldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda en dikkat çeken noktalardan biri ise denetimli serbestlik uygulaması oldu. Türkiye’nin, bu sistemi hapishaneye alternatif bir yöntemden çok, ek bir cezalandırma aracı olarak kullandığı ifade edildi.

Türkiye, her 100 bin kişiye düşen 495,3 denetimli serbestlik oranıyla Avrupa’da ikinci sırada yer alırken, bu oran Avrupa ortalamasının üç katını aştı.

ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE

Rapora göre Türkiye’de denetimli serbestlik kapsamında 18 yaş altı 8 bin 613 çocuk bulunuyor. Bu sayı, toplam sistemin yüzde 2’sine denk geliyor.

KADIN VE YABANCI ORANLARI

Avrupa genelinde denetimli serbestlikte kadın oranı yüzde 10,7 iken Türkiye’de bu oran yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. Yabancı uyruklu oranı ise Avrupa ortalaması yüzde 9,9 iken Türkiye’de yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

Rapor, Türkiye’nin ceza infaz sistemi açısından Avrupa’da en yoğun ülkelerden biri olduğunu ortaya koyarken, uygulanan politikaların niteliği konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi.