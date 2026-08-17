Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi. Bölge genelindeki önemli endeksler günü düşüşle tamamlarken, İtalya borsası sınırlı yükselişle pozitif ayrıştı.

STOXX EUROPE 600 GERİLEDİ

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 656,41 puana geriledi.

Ülke bazında endekslerdeki değişimler şöyle gerçekleşti:

FTSE 100: Yüzde 0,28 düşüşle 10.720,3 puan

CAC 40: Yüzde 0,66 düşüşle 8.579,6 puan

DAX 40: Yüzde 0,38 düşüşle 26.338,61 puan

FTSE MIB 30: Yüzde 0,01 yükselişle 53.586,98 puan

PİYASALARIN ODAĞINDA JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK VAR

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme sağlanamaması, Avrupa piyasalarında belirsizliğin devam etmesine neden oldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık koşulları da piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı.

KURAKLIK GIDA FİYATLARI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Avrupa ve İngiltere'de etkili olan şiddetli kuraklığın gelecek aylarda gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Kuraklığın enflasyon üzerindeki olası etkileri Avrupa'daki merkez bankaları tarafından da yakından takip ediliyor.

EURO/DOLAR YÜKSELDİ

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,16 yükselerek 1,159 seviyesinden işlem gördü.