Avrupa Para Halter Şampiyonası’nın son gününde yarışan milli sporculardan Sibel Çam iki altın, Uğur Yumuk ise iki gümüş madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen organizasyon, kadınlar 67 ve erkekler 72 kilo kategorilerindeki müsabakalarla tamamlandı.

Kadınlar 67 kilo kategorisinde platforma çıkan Sibel Çam, 114 kiloluk kaldırışıyla bench press branşında altın madalya elde etti. Milli sporcu toplamda da birinci olarak ikinci altın madalyasını kazandı.

Erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele eden Uğur Yumuk ise 192 kiloluk kaldırışıyla bench press branşında gümüş madalya aldı. Uğur Yumuk genel toplam sıralamasında da gümüş madalya kazanmayı başardı.

Bu derecelerle Türkiye, 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası’nı toplam 20 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekip organizasyonda 10 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.