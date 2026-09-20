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Avrupa elektrikli araç pazarı 2026 yılında öngörülerin ötesinde bir büyüme kaydetti. E-Mobility Europe, New AutoMotive ve Fier Automotive tarafından derlenen verilere göre, 16 Avrupa ülkesinde ağustos ayında 202 bin 833 yeni tam elektrikli otomobil tescil edildi. Elde edilen bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,2'lik bir artışa işaret etti.

PAZAR PAYI YÜZDE 30 BENDİNİ AŞTI

Ağustos ayındaki tescil verileriyle birlikte tam elektrikli otomobillerin pazardaki payı yüzde 30,5'e çıktı. Avrupa Birliği genelinde tam elektrikli araçların yıl sonu pazar payının ise yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde Avrupa genelinde tescil edilen toplam tam elektrikli otomobil sayısı 1 milyon 673 bin 856'ya ulaştı. 2025'in aynı dönemine göre yüzde 33,1'lik bir yükseliş gösteren pazarda, ocak-ağustos dönemindeki ortalama pazar payı yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

ÖNGÖRÜLER GERİDE KALDI

Sektör analiz kuruluşları, sadece tam elektrikli araç satışlarının bile hibrit modelleri kapsayan geniş Plug-in pazar tahminlerini geride bıraktığını bildirdi. Dönem başında T&E 2026 yılı için AB geneli pazar payını yüzde 23, Rho Motion ise Avrupa geneli payını yüzde 21 olarak tahmin etmişti.

NORVEÇ'TE DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLAR BİTME NOKTASINDA

Elektrikli araç dönüşümünde Almanya ve Fransa pazarın sürükleyici güçleri oldu. Ağustos ayında Fransa'da 36 bin 159 elektrikli araç tescil edilerek yüzde 38,3'lük pazar payı yakalanırken, Almanya'da 68 bin 980 tescille elektrikli araç payı yüzde 32,5'e ulaştı.

Kuzey Avrupa ülkelerinde ise elektrikli araç oranları rekor seviyeleri gördü. Ağustos ayı sonuçlarına göre Norveç yüzde 98,7'lik elektrikli araç (BEV) pazar payıyla zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 85,9 ile Danimarka, yüzde 52,3 ile Finlandiya ve yüzde 48,9 ile Hollanda takip etti.