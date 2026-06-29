Bölge genelindeki büyük pazarlar incelendiğinde İtalya, yüzde 7,6'lık tescil artışıyla mayıs ayının en güçlü ve en dinamik büyüme gösteren pazarı olarak öne çıktı. Buna karşın İspanya, yüzde 0,8'lik hafif bir düşüş yaşayarak gerileme kaydeden tek büyük pazar olarak dikkat çekti.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENZİNLİ MODELLERİ GERİDE BIRAKTI

Geleneksel benzinli ve dizel motorlu araç seçenekleri günden güne güç kaybetmeye devam ederken, yeni nesil çevreci motor teknolojileri pazarın mutlak hakimi olma yolunda ilerliyor.

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 aylık veriler, bataryalı elektrikli araçların pazar paylarını istikrarlı bir şekilde artırarak toplam pazarın yüzde 20'sine ulaşmayı başardığını gösteriyor. Pazarın asıl lideri konumundaki hibrit modeller ise bu süreçte tam 1,8 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Yüzde 37,8 gibi domine edici bir pazar payı elde eden hibrit araçlar, geleneksel benzinli modelleri geride bırakarak Avrupalı tüketicilerin ilk tercihi oldu.

ÜRETİCİLER YARIŞI: VOLKSWAGEN ZİRVEDE, ÇİNLİ MARKALAR TAKİPTE

Mayıs ayında tek başına 300 bin adetten fazla araç satışı gerçekleştiren Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, Avrupa pazarının zirvesindeki yerini sarsılmaz bir şekilde korumayı başardı. Satış listelerinde lideri takip eden Stellantis, Renault, Hyundai ve BMW ise Avrupa'da en çok satan ilk beş markayı tamamlayan diğer güçlü üreticiler oldu.

Avrupa pazarında dikkat çeken bir diğer önemli detay ise küresel rekabetin boyut değiştirmesi oldu. Geleneksel Avrupalı üreticiler pazar paylarını korumaya çalışırken; Geely, SAIC ve BYD gibi Çinli otomotiv üreticileri, güçlü elektrikli ve hibrit alternatifleriyle Avrupa satış listelerinde hızla tırmanmaya devam ediyor.