Fatih ERBOZ / Özel Haber



Eğitilen askerlerin yüzde 70’inin ise Trakya ve Doğu Ege bölgelerinde görev yapacağı belirtiliyor: Dünyada Birleşmiş Milletler sisteminin bozulmaya başlamasının ardından ülkelerin yeni güvenlik arayışına girdiğini ifade eden emekli Büyükelçi Onur Öymen, “Büyük ülkelerin menfaatlerini önceleyen yeni sömürgeci bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. BM hukukunun son bulmaya yüz tutmasıyla başlayan bu yönelim yeni güvenlik arayış ve önlemlerini beraberinde getiriyor. Yunanistan’ın bu politikası genel eğilimden bağımsız görülemez bu süreçte. Ancak esas tartışılması gereken Güney Kıbrıs Rum Kesimini silahlanması. Kıbrıs bir bütün olarak ABD tarafından bu süreçte bir sıçrama tahtası olarak mı görülüyor? Bu sorunun cevabı üzerinde durulması gerekiyor ülkemiz açısından” dedi.

ABD’nin İran, Grönland ve Kanada’ya yönelik set ve kural tanımaz tutumunun birçok ülkeyi endişelendirdiğini anlatan emekli Büyükelçi Öymen, şunları kaydetti: “ABD’nin bu kural tanımaz tutumu AB’yi de yeni arayışlara itti. AB ordusu kurma çalışmaları var. Bu kapsamda örneğin sadece Yunanistan değil Almanya’da ordu yapısında bir takım yeni düzenlemelere gidiyor. Avrupa kendi güvenliğini sağlamak için ordu yapısında değişime gidiyor. Daha güçlü bir güvenlik mekanizması istiyorlar. Bunun amaçla SAFE Fonu kuruldu. Bu fondan üye ülkeler yararlandığı gibi, bazı diğer Avrupa ülkeleri de faydalanıyor. Norveç, İsviçre bunlara örnek. AB Türkiye’yi AB ordusu içinde görmek isterken karar mekanizmalarına almadığı gibi bu fonun kullanımını da açmıyor. Bu konu Türkiye’de hiç tartışılmıyor ama tartışılması gerekir.”

Yunanistan’ın AB güvenlik projesi kapsamında adımlar atarken bir başka düşündürücü noktanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin silahlanması olduğunu ifade eden Onur Öymen, “Yunanistan bir NATO ülkesi. Bunun yanında Güney Kıbrıs Rum Kesimi NATO üyesi değil ve silahlanıyor. Rum Kesimi’nin silahlanması neden ve neden kimse sorgulamıyor. Kıbrıs meselesini diplomatik yollarla çözmeyi denedik olmadı, bu yolla mı çözelim denmek istiyor? Adada ki İngiliz üsleri yetmedi de ABD oraya yani bir helikopter üssü kurup, Rum Kesimi’nin askerlerini belli bir program kapsamında eğiterek adayı bir bütün olarak sıçrama tahtası haline mi getirmek istiyor? Bu soruların cevabı Türkiye’nin güvenliği açısından büyük öneme sahip” diye konuştu.

BM’nin savaşı engelleyen hukuka dayalı uluslararası sisteminin çökmeye yüz tutmasının ardından güçlü ülkelerin çıkarlarına dayalı yeni bir sömürgeci düzenin dünyada geçerli olamaya başladığını dile getiren Onur Öymen, “ABD’nin İran, Grönland ve Kanada politikaları bunu gösteriyor. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’da kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları yeni sömürgeci dünya düzeni tezini doğruluyor. Dünyanın bir çok yerinde yaşananlar ortada. Türkiye’de kendi bölgesindeki gelişmeleri bu kapsamda iyi analiz ederek, kendi güvenlik politikalarını hayata geçirmeli” dedi.