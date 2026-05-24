Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda 41 ülkeden 307 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Turnuvanın son gününde Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Gizem Özkan’dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, üçüncülük maçında İtalya’ya kaybederek dördüncü sırada yer aldı.
Kadınlar kategorisinde Belarus’u mağlup eden Almanya, şampiyonluk kupasını kazandı.
Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer’in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Fransa’ya yenildi.
Erkekler finalinde İspanya’yı geçen Almanya, turnuvayı zirvede tamamladı.