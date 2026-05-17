Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimde Çakıroğlu tek aday olarak yarıştı ve kullanılan tüm oyları alarak başkanlık görevine getirildi.

30 yıldır okçuluk sporunun içinde yer aldığını belirten Çakıroğlu, kariyerine sporculukla başlayıp antrenörlükle devam ettiğini, ardından Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetiminde görev aldığını ifade etti.

Avrupa Okçuluk Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve son üç dönemdir asbaşkanlık görevini yürüttüğünü aktaran Çakıroğlu, 12 yıllık süreç sonunda başkanlığa aday olduğunu ve seçildiğini belirtti.

Görev süresince Avrupa okçuluğunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade eden Çakıroğlu, özellikle olimpiyatlarda Avrupa’dan daha fazla sporcunun yer alması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Küçük ülkelerde yetenekli sporcular bulunduğunu ancak imkânsızlıklar nedeniyle üst düzey rekabette geri kaldıklarını dile getiren Çakıroğlu, bu sporculara daha fazla fırsat sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dünya okçuluğunda Güney Kore’nin uzun süredir baskın olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, bu üstünlüğün kırılması için Avrupa’nın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin’de düzenlenen Dünya Kupası etabında Avrupa takımlarının yükseliş gösterdiğini belirten Çakıroğlu, Avrupa ve Türk sporcularının uluslararası arenada daha etkin hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.