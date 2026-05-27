Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel piyasaların ve yatırımcıların jeopolitik ile mali riskleri tehlikeli biçimde hafife aldığını belirterek Avro Bölgesi finansal sisteminde tansiyonun yükseldiği uyarısında bulundu. Banka, Orta Doğu’da süregelen savaşın küresel ekonomiyi yeni bir şok dalgasıyla sınadığına dikkat çekti.

Küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden piyasalar için ECB'den kritik bir makro-finansal analiz geldi. Bankanın yayımladığı "Mayıs 2026 Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda, piyasa algısının her an tersine dönebileceği ve ani satış dalgalarının tetiklenebileceği belirtildi. Raporda, küresel ticaret ağlarındaki tıkanıklıkların, çok uluslu işbirliklerindeki zayıflamanın ve kritik altyapıları hedef alan siber güvenlik tehditlerinin finansal istikrar önündeki en büyük engeller olduğu ifade edildi.

BORSALARDAKİ BALON VE KAMU BORCU RİSKİ

ECB analizine göre, finans piyasaları enerji arzında yaşanan kesintilere uyum sağlamaya çalışsa da hisse senedi piyasalarındaki değerlemeler tarihsel ortalamaların çok üzerinde, yani aşırı şişmiş durumda. Yatırımcıların aşağı yönlü makroekonomik riskleri görmezden geldiğini vurgulayan ECB; yüksek borç yükü altındaki Avro Bölgesi ülkelerini de uyardı: Bu zorlu jeoekonomik atmosferde atılacak kontrolsüz mali genişleme adımları, devlet tahvili risk primlerinin yeniden fırlamasına yol açabilir.

"GÖLGE BANKACILIK" KÜRESEL STRESİ TETİKLEYEBİLİR

Raporda geleneksel bankacılık sisteminin dışındaki alanlara, yani "gölge bankacılık" (banka dışı finansal aracılık) sektörüne de geniş bir parantez açıldı. Serbest fonlar (hedge fonları), para piyasası fonları ve özel brokerların düşük likidite tamponlarına sahip olduğu hatırlatıldı. Özellikle ABD kaynaklı yayılma riskleri taşıyan, şeffaflıktan uzak özel piyasalarda yaşanacak olası bir tıkanıklığın, piyasayı fonlamakta zorunlu varlık satışlarına (fire sales) sürükleyebileceği ve bunun da küresel krizi derinleştirebileceği aktarıldı.

BANKALARIN GÜÇLÜ DURUŞU İKİNCİ DALGA İLE SINANABİLİR

Avro Bölgesi bankalarının mevcut karlılık oranları, güçlü sermaye yapıları ve nakit tamponları sayesinde şokları şimdilik başarıyla göğüslediği belirtildi. Orta Doğu'daki savaşın doğrudan etkilerinin şu an için yalnızca birkaç bankayla sınırlı kaldığı ifade edilse de krizin uzaması durumunda reel sektör üzerinden gelecek ikinci tur etkilerin bankaların varlık kalitesini bozabileceğine dikkat çekildi.

ENFLASYON YUKARI, BÜYÜME AŞAĞI YÖNLÜ

Raporun sunumunu yapan ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, mevcut tablonun stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) risklerini barındırdığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Doğu kaynaklı yeni enerji arz şoku, enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı kurarken, ekonomik büyüme beklentilerini ise aşağıya çekmektedir. Ekonomik büyümenin zayıfladığı bir dönemde finansman maliyetlerinin (faizlerin) yüksek seyretmesi, piyasalardaki oynaklığı artıracağı gibi borçlu kesimlerin borç ödeme kapasitelerini de ciddi şekilde zorlayacaktır."