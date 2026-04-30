Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka, küresel merkez bankalarının izlediği temkinli çizgiye paralel olarak faizleri sabit tutmayı tercih etti.

POLİTİKA FAİZLERİ SABİT KALDI

Karar kapsamında ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesinde korudu. Ana refinansman faizi yüzde 2,15’te bırakılırken, gecelik borç verme faizi de yüzde 2,40 olarak sabit tutuldu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerde değişiklik yapılmaması yönündeydi.

“BEKLE-GÖR” DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

ECB Yönetim Konseyi, karar metninde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Açıklamada, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin güçlendiği, ekonomik büyüme üzerinde ise aşağı yönlü baskıların yoğunlaştığı vurgulandı. Bu nedenle bankanın mevcut koşullarda “bekle-gör” yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

ORTA VADEDE YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ

Banka, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde kalması hedefinden vazgeçmediğini yineledi. Ancak küresel gelişmelerin bu hedef üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENFLASYONU ZORLUYOR

ECB, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere de dikkat çekti. Bölgede süren çatışmaların enerji fiyatlarında sert artışlara neden olduğu, bunun da enflasyonu yukarı çektiği belirtildi. Artan enerji maliyetlerinin ekonomik güven üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

RİSKLER DEVAM EDERSE ETKİ DERİNLEŞEBİLİR

Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin süresi ve şiddetine bağlı olarak enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerin değişebileceğini vurguladı. Açıklamada, jeopolitik risklerin ve yüksek enerji maliyetlerinin sürmesi halinde, hem enflasyon hem de büyüme üzerinde olumsuz etkilerin daha da derinleşebileceği uyarısı yapıldı.