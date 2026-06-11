Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayı para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı aldı. Kararla birlikte mevduat faiz oranı yüzde 2,25'e yükselirken, banka yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden faiz yükseltmiş oldu.
Piyasalarda da ECB'nin faizleri 25 baz puan yükselteceği yönünde güçlü bir öngörü söz konusuydu.
ENERJİ FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU
ECB'nin faiz artırımında son dönemde yükselen enerji fiyatları ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki etkisi etkili oldu.
Özellikle İran kaynaklı gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji arzına ilişkin endişeler, enerji maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları yeniden kuvvetlendirdi.
ENFLASYON HEDEFLENEN SEVİYENİN ÜZERİNDE
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 3,2 seviyesine yükselerek ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.