Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki ikinci organizasyonunda yarı finalistler yarın netleşecek resmen de belli.
UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olarak planlandı ifade edildi.
Turnuvada yarın çeyrek final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle açıklandı:
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)