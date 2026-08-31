UEFA Avrupa Ligi’nin en golcü futbolcularını derledik… Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Kupa 2’de attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Avrupa Ligi'nin en golcü yıldızları…
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede
UEFA Avrupa Ligi’nde Cuma günü 2026-2027 sezonu lig etabı için kura heyecanı yaşandı. Bu sezon ligimizden sadece Beşiktaş’ın yer alacağı Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcuların listesi belli oldu. Listede Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcular da yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi…Kaynak: Haber Merkezi
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1 21
20. JÜRGEN KLINSSMANN - 22 GOL
2 21
19. KARL HEINZ RUMMENIGE – 22 GOL
3 21
18. DENNIS BERGKAMP – 22 GOL
4 21
17. JUPP HEYNCKES – 23 GOL
5 21
16. VAGNER LOVE – 23 GOL
6 21
15. DIMITRIS SALPIGIDIS - 23 GOL
7 21
14. KEVIN GAMEIRO – 24 GOL
8 21
13. MUNAS DABBUR – 24 GOL
9 21
12. ALESSANDRO ALTEBOLLI -25 GOL
10 21
11. ŞOTA ARVELADZE – 25 GOL
11 21
10. ARITZ ADURIZ – 26 GOL
12 21
9. ALEXANDRE LACAZETTE – 26 GOL
13 21
8. ROMELU LUKAKU – 26 GOL
14 21
7. BRUNO FERNANDES – 27 GOL
15 21
6. EDIN DZEKO – 28 GOL
16 21
5. DIETER MULLER - 29 GOL
17 21
4. RADAMEL FALCAO – 3O GOL
18 21
3. KLAAS-JAN HUNTELAAR – 30 GOL
19 21
2. HENRIK LARSSON – 31 GOL
20 21
1. PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – 34 GOL
21 21