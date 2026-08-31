Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede

Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede

UEFA Avrupa Ligi’nde Cuma günü 2026-2027 sezonu lig etabı için kura heyecanı yaşandı. Bu sezon ligimizden sadece Beşiktaş’ın yer alacağı Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcuların listesi belli oldu. Listede Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcular da yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi…

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi’nin en golcü futbolcularını derledik… Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Kupa 2’de attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Avrupa Ligi'nin en golcü yıldızları…

1 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 2

20. JÜRGEN KLINSSMANN - 22 GOL

2 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 3

19. KARL HEINZ RUMMENIGE – 22 GOL

3 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 4

18. DENNIS BERGKAMP – 22 GOL

4 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 5

17. JUPP HEYNCKES – 23 GOL

5 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 6

16. VAGNER LOVE – 23 GOL

6 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 7

15. DIMITRIS SALPIGIDIS - 23 GOL

7 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 8

14. KEVIN GAMEIRO – 24 GOL

8 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 9

13. MUNAS DABBUR – 24 GOL

9 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 10

12. ALESSANDRO ALTEBOLLI -25 GOL

10 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 11

11. ŞOTA ARVELADZE – 25 GOL

11 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 12

10. ARITZ ADURIZ – 26 GOL

12 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 13

9. ALEXANDRE LACAZETTE – 26 GOL

13 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 14

8. ROMELU LUKAKU – 26 GOL

14 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 15

7. BRUNO FERNANDES – 27 GOL

15 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 16

6. EDIN DZEKO – 28 GOL

16 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 17

5. DIETER MULLER - 29 GOL

17 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 18

4. RADAMEL FALCAO – 3O GOL

18 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 19

3. KLAAS-JAN HUNTELAAR – 30 GOL

19 21
Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 20

2. HENRIK LARSSON – 31 GOL

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Avrupa Ligi’nde en çok gol atan futbolcular belli oldu: Süper Lig’in yıldızları da listede - Resim: 21

1. PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – 34 GOL

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