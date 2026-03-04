Avrupa’nın en üst düzey kulüp organizasyonunda 30. hafta programındaki maçlar yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanarak tamamlanacak.

Türk temsilcileri bu hafta evlerinde Fransız rakiplerle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko yarın Monaco’yu konuk ederken, Anadolu Efes cuma akşamı LDLC ASVEL’i ağırlayacak.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 karşılaşmada 21 galibiyet toplayarak zirvede oturuyor. 29 maçta 9 galibiyet alan Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.

2 MAÇ İLERİ TARİHE ALINDI

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırıları sonrasında EuroLeague’de iki karşılaşma ertelendi.İsrail’de yapılması planlanan Maccabi Rapyd – Hapoel IBI mücadelesi ile Partizan – Dubai Basketbol maçı daha sonraki bir tarihe kaydırıldı.

Avrupa Ligi'nde 30. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

6 MART CUMA:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)