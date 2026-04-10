Perşembe günü oynanan 7 karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finalin ilk ayağı sona erdi. Çarşamba günü ise Braga ile Real Betis arasında karşılaşma oynanmıştı.

SONUÇLAR

Avrupa Ligi Çeyrek Final

Braga 1-1 Real Betis

Bologna 1-3 Aston Villa

Freiburg 3-0 Celta Vigo

Porto 1-1 Nottingham Forest

Konferans Ligi Çeyrek Final

Rayo Vallecano 3-0 AEK

Crystal Palace 3-0 Fiorentina

Mainz 2-0 Strasbourg

Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar

RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI

Önümüzdeki hafta oynanacak Rövanş maçlarının tamamı 16 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş

Celta Vigo - Freiburg (19:45)

Aston Villa - Bologna (22:00)

Nottingham Forest - Porto (22:00)

Real Betis - Braga (22:00)

Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş

AEK - Rayo Vallecano (22:00)

Fiorentina - Crystal Palace (22:00)

Strasbourg - Mainz (22:00)

AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk (19:45)

Arda Turan Shakhtar ile tarih yazıyor: Konferans Ligi'nde unutulmayacak galibiyetArda Turan Shakhtar ile tarih yazıyor: Konferans Ligi'nde unutulmayacak galibiyetSpor