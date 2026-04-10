Perşembe günü oynanan 7 karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finalin ilk ayağı sona erdi. Çarşamba günü ise Braga ile Real Betis arasında karşılaşma oynanmıştı.
SONUÇLAR
Avrupa Ligi Çeyrek Final
Braga 1-1 Real Betis
Bologna 1-3 Aston Villa
Freiburg 3-0 Celta Vigo
Porto 1-1 Nottingham Forest
Konferans Ligi Çeyrek Final
Rayo Vallecano 3-0 AEK
Crystal Palace 3-0 Fiorentina
Mainz 2-0 Strasbourg
Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar
RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI
Önümüzdeki hafta oynanacak Rövanş maçlarının tamamı 16 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş
Celta Vigo - Freiburg (19:45)
Aston Villa - Bologna (22:00)
Nottingham Forest - Porto (22:00)
Real Betis - Braga (22:00)
Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş
AEK - Rayo Vallecano (22:00)
Fiorentina - Crystal Palace (22:00)
Strasbourg - Mainz (22:00)
AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk (19:45)