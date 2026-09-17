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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Etihad Arena’nın ev sahipliği yapacağı turnuvanın ilk yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan ekibi Olympiakos, TSİ 17.00’de kozlarını paylaşacak.

Günün ikinci yarı finalinde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşılaşacak. Bu mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.

Finale yükselen iki takım, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00’de oynanacak karşılaşmada Avrupa Ligi Süper Kupa’nın sahibi olmak için mücadele edecek. Yarı finalde elenen ekipler ise aynı gün TSİ 17.00’de üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, Avrupa Ligi’nde son iki sezonun şampiyonu olarak yer alırken, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbol ise ev sahibi takım olarak mücadele edecek.