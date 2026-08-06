Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş üçüncü ön eleme turu ilk maçını kazandı. Hradec Kralove ile Çekya'da karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar 10 kişi kaldığı mücadelede Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 galip geldi. Siyah beyazlılar bu skorla avantajı kaparken ülke puanına da önemli bir katkı sundu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi yolunda ilk engeli Midtjylland'ı iki maçta da yenerek rahat aşan Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

Eşleşmenin ilk maçı Çekya'da oynanırken kıran kırana geçen mücadelede uzun süre eşitlik bozulmadı.

Beşiktaş galibiyete yakın taraf olsa da aradığı golü bir türlü bulamazken 71. dakikada Ouattara'nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

Buna rağmen geri adım atmayan Siyah Beyazlılar, 10 kişiyle de harika bir mücadele örneği göstererek deplasmanda avantajı kapmasını bildi.

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

76. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra ağları havalandıran Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Böylelikle Çekya'dan 1-0'lık skor avantajıyla dönen Beşiktaş, 13 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de oynanacak rövanş maçı öncesi turun kapısını aralamış oldu.

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

Beşiktaş'ın galibiyeti aynı zamanda ülke puanına da önemli bir katkı sunmuş oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

1. İngiltere: 98.519 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

2. İtalya: 84.232 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

3. İspanya: 78.618 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

4. Almanya: 76.688 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

5. Fransa: 65.082 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

6. Portekiz: 60.850 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 12

7. Belçika: 56.450 puan

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8. Hollanda: 49.229 puan

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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 14

9. Türkiye: 46.375 puan

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10. Polonya: 43.325 puan

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