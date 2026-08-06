UEFA Avrupa Ligi yolunda ilk engeli Midtjylland'ı iki maçta da yenerek rahat aşan Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş üçüncü ön eleme turu ilk maçını kazandı. Hradec Kralove ile Çekya'da karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar 10 kişi kaldığı mücadelede Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 galip geldi. Siyah beyazlılar bu skorla avantajı kaparken ülke puanına da önemli bir katkı sundu.Furkan Çelik
Eşleşmenin ilk maçı Çekya'da oynanırken kıran kırana geçen mücadelede uzun süre eşitlik bozulmadı.
Beşiktaş galibiyete yakın taraf olsa da aradığı golü bir türlü bulamazken 71. dakikada Ouattara'nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.
Buna rağmen geri adım atmayan Siyah Beyazlılar, 10 kişiyle de harika bir mücadele örneği göstererek deplasmanda avantajı kapmasını bildi.
76. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra ağları havalandıran Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.
Böylelikle Çekya'dan 1-0'lık skor avantajıyla dönen Beşiktaş, 13 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de oynanacak rövanş maçı öncesi turun kapısını aralamış oldu.
Beşiktaş'ın galibiyeti aynı zamanda ülke puanına da önemli bir katkı sunmuş oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...
1. İngiltere: 98.519 puan
2. İtalya: 84.232 puan
3. İspanya: 78.618 puan
4. Almanya: 76.688 puan
5. Fransa: 65.082 puan
6. Portekiz: 60.850 puan
7. Belçika: 56.450 puan
8. Hollanda: 49.229 puan
9. Türkiye: 46.375 puan
10. Polonya: 43.325 puan