Organizasyon tarafından yapılan duyuruya göre sezonun öne çıkan isimleri; taraftarlar, basın temsilcileri, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlendi.

Sezonun en iyi ilk beşinde Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom’dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji oyuncusu Malachi Flynn yer aldı.

Türk ekiplerinden seçilen isimlerin yanı sıra Dolomiti Energia’dan DeVante Jones ile Hapoel Midtown’dan Jared Harper da ilk beşe giren diğer oyuncular oldu.

Turnuvada Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji yarı final aşamasında elenirken, Beşiktaş GAİN finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Beşiktaş GAİN ile Fransa temsilcisi JL Bourg arasında oynanacak final serisinin 22 Nisan tarihinde başlayacağı açıklandı.