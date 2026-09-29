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Kaynak: AA

İki takım arasındaki mücadele, Santiago Martin Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

Geçen sezon organizasyonda yarı finale kadar yükselen başkent temsilcisi, bu turda Cosea JL Bourg’a elenmişti. Türk Telekom, yeni sezondaki Avrupa Kupası serüvenine İspanya deplasmanında galibiyetle başlamayı hedefliyor.

B Grubu’nda mücadele edecek Türk Telekom’un rakipleri arasında La Laguna Tenerife’nin yanı sıra İngiltere’den London Lions, İtalya’dan Maxima Roma ve Umana Reyer Venice, Litvanya’dan Siauliai Basketball, Almanya’dan Skyliners Frankfurt ile Romanya’dan U-BT Cluj-Napoca bulunuyor.

Grup aşamasının sonunda ilk 4 basamakta yer alan ekipler, organizasyonda bir üst tura adını yazdıracak.

TÜRK TELEKOM'UN AVRUPA KUPASI KARNESİ

Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

Sezon Sonuç

2008-09 Son 16

2009-10 Son 16

2018-19 Grup aşaması

2021-22 8'li final

2022-23 İkinci

2023-24 8'li final

2024-25 Çeyrek final

2025-26 Yarı final