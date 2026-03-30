Bourg-en-Bresse’deki Ekinox Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.

BAXI Manresa’yı 8’li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown’u 91-90 yenen Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale yükselmek için iki galibiyet şartı bulunan eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Turu geçen ekip, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom, Avrupa Kupası’na geçen sezon çeyrek finalde veda etmişti. 2022-23 sezonunda ise ikinci kez yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Sonuç

2008-09 Son 16

2009-10 Son 16

2018-19 Grup aşaması

2021-22 8'li final

2022-23 İkinci

2023-24 8'li final

2024-25 Çeyrek final