Bourg-en-Bresse’deki Ekinox Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.
BAXI Manresa’yı 8’li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown’u 91-90 yenen Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.
Finale yükselmek için iki galibiyet şartı bulunan eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.
Turu geçen ekip, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom, Avrupa Kupası’na geçen sezon çeyrek finalde veda etmişti. 2022-23 sezonunda ise ikinci kez yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final
2024-25 Çeyrek final