İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekiminde, son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası, TSİ 14.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu turda İngiltere'den Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City doğrudan son 16'ya kalmayı başardı. Play-off aşamasında rakiplerini saf dışı bırakan Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt ise son 16 turuna yükselen diğer ekipler oldu.

Son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın düzenlenecek kura çekimiyle şekillenecek.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-0 yenildiği Nottingham Forest play-off rövanşını geçmesi halinde katılacağı Avrupa Ligi son 16 turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto,

Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16'ya yükseldi. Bugün oynanacak play-off rövanşlarının ardından diğer 8 takım da netleşecek.

Sarı-lacivertliler tur atlaması durumunda İspanya'dan Real Betis veya Danimarka'dan Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 12 Mart'ta, rövanşlar 19 Mart'ta yapılacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ

İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0 üstünlük sağlayan Samsunspor'un Shkendija'yı elemesi halinde yer alacağı UEFA Konferans Ligi son 16 turu kurası TSİ 16.00'da çekilecek.

Konferans Ligi lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16'ya kaldı. Play-off rövanşlarının tamamlanmasının ardından kalan takımlar belli olacak.

Samsunspor'un tur geçmesi halinde son 16'daki muhtemel rakibi Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ya da İspanya'dan Rayo Vallecano olacak.

Konferans Ligi son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.