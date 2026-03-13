Avrupa'da son 16 turlarında mücadele eden İngiltere Premier Lig kulüplerinin başarısızlığı dikkat çekti.
9 İNGİLİZ TAKIMINDAN YALNIZCA ASTON VILLA KAZANDI
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferansa Ligi'nde toplam 9 takımla son 16 turuna kalan İngilizler ilk maçlarda yalnızca Aston Villa'nın galibiyetine sevinebildiler.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yendiği haftada; Tottenham, Manchester City, Chelsea ve Nottingham Forest maçlarını kaybederken Arsenal, Newcastle United ve Crystal Palace rakipleriyle berabere kaldı.
İngiliz ekipleri arasında tek galibiyete imza atan Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise deplasmanda Berke Özer'li Lille'i 1-0 mağlup etti.
İngiliz takımlarının Avrupa'da son 16 turu ilk maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 1-0 Liverpool
Atletico Madrid 5-2 Spurs
Real Madrid 3-0 Man City
PSG 5-2 Chelsea
Leverkusen 1-1 Arsenal
Newcastle 1-1 Barcelona
Avrupa Ligi
Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
Lille 0-1 Aston Villa
Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca