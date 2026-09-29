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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) Türkiye için hazırladığı Altıncı Ara Uyum Raporu özetine göre, milletvekilleri, hâkimler ve savcılarla ilgili toplam 22 tavsiyenin altısı tatmin edici düzeyde uygulandı. Dokuz tavsiyenin kısmen uygulandığı, yedisinin ise uygulanmadığı belirtildi.

Mart 2026’da kabul edilen ancak tam metni halen gizli tutulan raporun Türkiye özeti, GRECO’nun rapor özetlerini kabul tarihinden sonraki altı ay içerisinde yayımlama kararı kapsamında 28 Eylül’de resmen kamuoyuna açıklandı.

GRECO, milletvekilleriyle ilgili yedi tavsiyenin hiçbirinin tamamen yerine getirilmediğini belirtti. Yasama sürecinde şeffaflığı artırmak amacıyla bazı adımlar atıldığı, ancak kamu istişarelerinin hâlâ büyük ölçüde takdire bağlı şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Raporda milletvekilleri için davranış kuralları oluşturulması, etik eğitimi verilmesi ve gizli danışmanlık mekanizması kurulması tavsiye edildi.

GRECO ayrıca, milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında doğabilecek kişisel veya mali çıkar çatışmalarını açıklamasını zorunlu tutan bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. Mal bildirimlerinin düzenli denetimine yönelik bir sistem olmadığı, bildirimlerin de genel olarak kamuya açık tutulmadığı kaydedildi. Milletvekili dokunulmazlığı sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yinelendi.

GRECO UYUMSUZLUK PROSEDÜRÜNÜ SÜRDÜRME KARARI ALDI

Hâkimler ve savcılar konusunda GRECO, yüksek düzeyli misyon sonrasında üç tavsiyenin daha tatmin edici biçimde uygulandığını veya ele alındığını açıkladı. Ekim 2025’te Yargı Etiği Beyanı Rehberi’nin kabulü, aday hâkim ve savcılara meslek öncesi eğitim verilmesi ile görevdeki yargı mensuplarına etik ve yolsuzlukla mücadele eğitimlerinin düzenli şekilde sunulması ilerleme olarak değerlendirildi.

Raporda, Adalet Akademisinin yönetimi ve liderliği üzerindeki yürütme etkisinin endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtildi. GRECO; Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargı mensuplarının görev güvencesinin sağlanması ve Adalet Bakanlığının hâkim ve savcı adaylarının seçimi, geçici görevlendirmeler ile disiplin süreçlerindeki bazı yetkilerinin kaldırılması yönünde ilerleme çağrısında bulundu.

GRECO, Türkiye’nin uyum düzeyinin artık “genel olarak tatmin edici olmayan” kategorisinde bulunmadığı sonucuna ulaştı ve uyumsuzluk prosedürünü sürdürmeme kararı verdi. Kurum, Türkiye’den uygulanmayan veya kısmen uygulanan tavsiyeler için en geç 31 Mart 2027’ye kadar yeni bir ilerleme raporu sunmasını istedi. GRECO ayrıca tam raporun yayımlanması ve Türkçeye çevrilmesi çağrısını yineledi.