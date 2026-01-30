Hind Receb’in öldürülmesinin ikinci yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu’nun katkılarıyla dün akşam yapılan gösterime yaklaşık 250 kişi katıldı.

Katılımcılar arasında filmin yapımcısı Nadim Cheikhrouha, AKPM üyeleri, Konsey nezdindeki daimi temsilcilik yetkilileri ve Sekretarya görevlileri de bulunuyordu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AKPM Üyesi Sena Nur Çelik Kanat’ın koordinasyonundaki etkinliğin ardından AKPM Raportörü Saskia Kluit, yapımcı Cheikhrouha ve çevrim içi bağlantıyla yönetmen Kaouther Ben Hania izleyicilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, gösterim dolayısıyla Cheikhrouha’yı kabul etti.

Berset, bu görüşmeye dair ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, filmin gösteriminden önce Cheikhrouha ile buluştuklarını ifade ederek, “Bu film, Gazze’de başta çocuklar olmak üzere sivillerin karşı karşıya kaldığı gerçeği ve uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde onları koruma yükümlülüğünü hatırlatıyor.” dedi.

“HİND RECEB’İN SESİ”

Birçok uluslararası festivalden ödülle dönen, ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı “Hind Receb’in Sesi” filmi, Türkiye’deki sinema salonlarında seyirciyle buluştu.

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın imzasını taşıyan yapım, Venedik Film Festivali’nde jüri büyük ödülü “Gümüş Aslan” dahil 9 ödül kazandı. Film ayrıca Golden Globe “En İyi Film” ve Oscar “En İyi Yabancı Film” kategorilerinde aday gösterildi.

Film, İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Receb’in dramatik hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

Gazze’nin Tel el-Heva Mahallesi’nde 29 Ocak 2024’te hareket halindeyken hedef alınan araçta Hind Receb ve 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının hemen ardından araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalan Hind Receb ile 15 yaşındaki Leyan Hamade, Filistin Kızılayı’nı arayarak yardım talep etti.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024’te Leyan Hamade’nin saldırıya uğradığını duyurmuş ve yardım çağrısı yaptığı ses kaydını paylaşmıştı. Hamade de diğer aile bireyleri gibi telefon görüşmesinden kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Saldırının ardından yapılan inceleme sonucunda, Receb ve ailesinin bulunduğu araca 335 merminin isabet ettiği tespit edildi.