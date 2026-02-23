Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açılan ve 35 gün tutuklu kalan Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları’nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Hocaoğulları’nın beraatine hükmetti.

Davanın ikinci duruşması bugün 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Avrupa Birliği Delegasyonu ile çeşitli Avrupa ülkelerinin büyükelçilik temsilcileri, uluslararası insan hakları kuruluşları, baro ve sivil toplum örgütleri de takip etti.

Savunmasında tutukluluk sürecinin mesleğini icra etmesini engellediğini ifade eden Hocaoğulları, tahliyesinin ardından yeniden görevine döndüğünü, yurt dışı programlarına katıldığını ve diplomatik etkinliklerde yer aldığını söyledi.

Cezaevi sürecinde yaşadıklarını da anlatan Hocaoğulları, sevk sırasında ve ilk günlerde olumsuz koşullarla karşılaştığını, psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep eden Hocaoğulları hakkında mahkeme, tüm değerlendirmelerin ardından beraat kararı verdi.