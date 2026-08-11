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Kaynak: AA

Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar yeni rekorları beraberinde getirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadığını duyurdu.

WMO Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında dünya genelinde etkili olan aşırı hava olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BATI AVRUPA'DA SICAKLIK REKORU

Avrupa Birliği'nin Dünya Gözlem Programı Copernicus'un verilerine değinen Nullis, Batı Avrupa'da haziran ve temmuz aylarını kapsayan dönemin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak dönem olduğunu söyledi.

Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının da sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktığını belirten Nullis, dünyanın kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayını geride bıraktığını aktardı.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının ise temmuz ayları için şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

DÖRDÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI

Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin yaz başından bu yana dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Nullis, aşırı hava koşullarının meteoroloji servisleri, acil durum ekipleri ve sağlık çalışanları üzerindeki yükü de artırdığını söyledi.

KURAKLIK YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzun süren sıcaklıklarla birlikte kuraklığın da ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret eden Nullis, tarımdan ulaşıma, enerji üretiminden nehir seviyelerine kadar birçok alanın olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Yoğun ve uzun süreli kuraklığın orman yangını riskini de önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDE AŞIRI HAVA OLAYLARI

Aşırı sıcaklıklar yalnızca Avrupa'yı etkilemiyor. Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'nın çeşitli bölgelerinde de olağanüstü ve rekor seviyede sıcaklıklar kaydedildi.

Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde ise şiddetli muson yağışları ve seller etkili oldu.

WMO ayrıca Kuzeydoğu ve Batı Hindistan, Doğu Pakistan, Nepal, Bangladeş, Bhutan, Myanmar ve Güneydoğu Asya'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Bölgelerde ani sel ve toprak kayması riskine karşı uyarı yapıldı.

Aşırı hava olaylarının güvenilir tahmin ve erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Nullis, "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin WMO'nun öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.