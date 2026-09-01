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Kaynak: AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında 51,9 puan olan imalat sanayi PMI, ağustosta 52,7 puana yükseldi. Böylece endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi ise ağustos ayında imalat sanayi PMI'ın 52,8 puan olması yönündeydi.

FABRİKA ÜRETİMİ VE SİPARİŞLERDE HIZLI ARTIŞ

Euro Bölgesi imalat sektöründe ağustos ayında toparlanmanın hız kazandığı görüldü.

Fabrika üretimi ve yeni sipariş miktarları, 2022 başından bu yana en hızlı artışını kaydetti.

PMI verilerinde 50 puanın üzeri sektörel büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.