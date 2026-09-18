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Kaynak: AA

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa’daki güvenlik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre Fico, Presov kentinde yeni akademik yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşın seyri ve Avrupa’nın güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Fico, Avrupa çapında bir askeri çatışma ihtimali açısından mevcut durumun daha önce hiç olmadığı kadar ciddi ve gergin olduğunu söyledi.

“Avrupa çapında bir askeri çatışma ihtimali bakımından durum hiçbir zaman şimdi olduğu kadar ciddi ve gergin olmamıştı” diyen Fico, savaş ihtimaline ilişkin endişesini dile getirdi.

“SLOVAKYA’NIN SAVAŞA SÜRÜKLENMESİNİ İSTEMİYORUM”

NATO’nun 5. maddesine de değinen Fico, Slovakya’nın herhangi bir savaşa dahil olmasını istemediğini belirtti.

Fico, “Evet, NATO’nun bir parçasıyız, buna değer veriyoruz ve işbirliğine, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye bağlıyız. Ancak başbakan olarak Slovakya’nın hiçbir zaman silahlı bir çatışmaya sürüklenmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

Bir çatışmanın eşiğinde bulunulduğundan endişe duyduğunu belirten Fico, Slovakya’nın savaş nedeniyle sorunlarla karşılaşması halinde neler yaşanacağını hayal edemediğini söyledi.

“UKRAYNA’DAKİ ASKERİ ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKTI”

Fico, Ukrayna’daki savaşın kontrolden çıktığını savundu. Avrupa’da yaşanan gelişmelerin ve askeri söylemin güçlenmesinin kendisini endişelendirdiğini belirten Fico, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Avrupa’da yaşananlar, duyduklarımız ve gördüklerimiz, Ukrayna’daki askeri çatışmanın kontrolden çıktığını gösteriyor. Askeri operasyonları düzenleyen bütün kurallar terk edildi ve sivil altyapı hedef alınıyor.”

Ukrayna topraklarında büyük askeri operasyonların görülebileceğini düşündüğünü belirten Fico, kendisini en çok korkutan konunun ise Avrupa’daki askeri söylemin giderek güçlenmesi olduğunu söyledi.

AB BÜTÇESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Savaştan çekindiğini ifade eden Fico, Avrupa Birliği’nin 2028-2034 bütçesini de eleştirdi. Fico, “Görünüşe göre AB’nin 2028-2034 bütçesinin kazananı silah şirketleri olacak. Vatandaşlar değil, silah şirketleri” dedi.

Slovakya Başbakanı ayrıca Ukrayna’yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. Fico, ziyarete ilişkin, “Umarım yarın gece Ukrayna’dan dönerken şimdi olduğum kadar kötümser olmam” değerlendirmesinde bulundu.