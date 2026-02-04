Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ‘DENİZ-102’ ile Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları ’KB-119’ ve ‘TCSG-28’ tarafından durdurulan lastik botta 13’ü çocuk olmak üzere 29 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Avrupa hayalleri Çanakkale açıklarında son buldu: 13'ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 13’ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA