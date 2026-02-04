Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ‘DENİZ-102’ ile Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları ’KB-119’ ve ‘TCSG-28’ tarafından durdurulan lastik botta 13’ü çocuk olmak üzere 29 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.