Sahil Güvenlik Ekipleri, düzensiz göçlerle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 9'u çocuk 39 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.